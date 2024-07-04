Более 130 врачей получили в Подмосковье участки по программе «Земля врачам» за 6 месяцев этого года

В Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева успешно реализуется соцпрограмма «Земля врачам». Так, землю с начала 2024 года получили более 130 узких специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

«В Подмосковье продолжается системная работа по привлечению медиков. Эту важную социальную задачу, среди прочих проектов, помогает решать программа „Земля врачам“. Земельные участки для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства предоставляются в безвозмездное пользование медикам, чьи специальности являются дефицитными в регионе. За шесть месяцев этого года 125 врачей получили участки», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Подчеркнем, что все врачи, которые сразу изъявили желание стать участниками программы, уже получили свои наделы, но желающие еще есть, сейчас на очереди еще чуть более четырехсот человек. Всего с начала действия закона землю получил две тысячи триста один специалист.

Наибольшее количество земельных участков предоставлено в городских округах: Орехово-Зуевский, где за полгода землю получили 16 врачей, Талдомский — 14, Пушкинский — 12, Дмитровский и Солнечногорск — по 10 узких специалистов, в Раменском — 8 медиков.