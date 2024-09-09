Более 134 млн руб выделили на компенсацию аренды жилья для работников учреждений соцобслуживания Подмосковья

Свыше 134 миллионов рублей направили в этом году в регионе на выплаты на аренду жилья для работников учреждений соцобслуживания. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

Мера поддержки оказывается ежемесячно. Размер выплаты составляет двадцать тысяч рублей. Если в учреждениях соцобслуживания работают оба супруга, то семья будет получать тридцать тысяч рублей.

Ожидается, что выплаты смогут получать девять сотен специалистов. Это помощники по уходу, медсестры, психиатры, терапевты, педиатры, инструкторы по ЛФК, психологи, логопеды, младшие воспитатели, специалисты по реабилитационной работе в соцсфере, мастера производственного обучения, преподаватели.

Подать заявку на получение выплаты можно здесь.