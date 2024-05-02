Более 13,5 миллиона рублей выплат получили почетные доноры Клина за 2024 год

В 2024 году каждый почетный донор Клина получил единовременную выплату в размере 17 324 рублей.

Общая сумма всех выплат клинским донорам составила более 13.5 млн рублей. Всего в округе 787 человек, которые удостоены почетного звания.

В министерстве социального развития Московской области отметили, что социальную поддержку оказывают 28 тыс почетных доноров Подмосковья. Звание горожане региона получали в период СССР и современной России. В министерстве напомнили о мерах социальной поддержки, предоставляемых этой категории граждан.

Статус почетного донора присваивают человеку, который сдал кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз. Для получения выплаты в первый раз необходимо подать заявление в МФЦ. В последующие годы обращаться к сотрудникам социальной защиты необходимости нет. Выплаты будут начисляться автоматически.

Почетным донорам также предоставлено право на бесплатный проезд в общественном транспорте Подмосковья, а также в столице при предъявлении социальной карты жителя Московской области.

Еще один дополнительный бонус — ежемесячная денежная выплата и компенсация 50% стоимости коммунальных услуг, которые доноры получают после выхода на пенсию.

В регионе функционирует онлайн-платформа, на которой размещена актуальная информация для доноров.

После трагических событий в «Крокус Сити Холле» жители Подмосковья показали свою сплоченность. Они сдавали кровь, чтобы как можно скорее медики могли оказывать помощь пострадавшим. Клинчане инициировали проведение многочисленных памятных мероприятий.