Более 14 тыс. инициатив со всей России поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»

На участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» поступило уже свыше 14 тыс. предложений и проектов. Прием заявок продолжается до 15 мая.

Как рассказали организаторы мероприятия, заявки поступают по пяти направлениям со всех регионов России.

Каждая десятая заявка посвящена теме здорового образа жизни. Наиболее активные регионы в этом направлении — Самарская, Саратовская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Республика Башкортостан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве самой большой в Подмосковье поликлиники.