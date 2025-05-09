Более 14 тыс. инициатив со всей России поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»
Каждая 10-я заявка на форум «Сильные идеи для нового времени» посвящена ЗОЖ
Фото: [пресс-служба форума]
На участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» поступило уже свыше 14 тыс. предложений и проектов. Прием заявок продолжается до 15 мая.
Как рассказали организаторы мероприятия, заявки поступают по пяти направлениям со всех регионов России.
Каждая десятая заявка посвящена теме здорового образа жизни. Наиболее активные регионы в этом направлении — Самарская, Саратовская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Республика Башкортостан.
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