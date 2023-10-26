Более 1,5 млн кв. м жилья построили в Нижегородской области с начала года
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Свыше полутора миллионов квадратных метров жилья ввели в Нижегородской области с января по сентябрь включительно года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на территориальный орган статистики.
Отмечается, что этот показатель почти на 20% больше прошлогоднего.
Уточняется, что всего за девять месяцев этого года в регионе было построено около 16,6 тыс. квартир, а также около 990 тыс. кв. м индивидуальных построек, что составляет более 60% от общего объема введенного жилья.