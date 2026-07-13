Более 1,5 тыс. машин: обстановка на подъездах к Крымскому мосту после ночного закрытия
Газета.ру: время ожидания проезда через Крымский мост превышает 2 часа
После продолжительного перекрытия движения, которое длилось около 12 часов (с вечера 12 июля до 09:05 13 июля 2026 года), на подъездах к Крымскому мосту скопились значительные очереди из автомобилей. Об этом пишет Газета.ру.
Текущая ситуация (по состоянию на утро и полдень 13 июля):
- Масштаб очередей: После открытия движения утром 13 июля на подъездах к пунктам досмотра находилось более 1,6 тысячи автомобилей. В последующие часы данные об очередях колебались: сообщалось о скоплении в общей сложности около 1,1–2 тысяч транспортных средств.
- Распределение: Очереди фиксируются с обеих сторон:
- Со стороны Тамани: порядка 800–1000 автомобилей, время ожидания досмотра составляет от двух до трех часов.
- Со стороны Керчи: порядка 850–900 автомобилей, время ожидания также превышает два-три часа.
- Повторное перекрытие: Важно отметить, что обстановка остается динамичной. Около 10:50–11:00 мск 13 июля движение по мосту было временно перекрыто повторно в целях обеспечения безопасности. Находящихся в зоне досмотра и на мосту граждан просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Водителям рекомендуется учитывать текущие ограничения и длительное время ожидания при планировании поездок, а также следить за обновлениями в официальном оперативном канале «Крымский мост: оперативная информация».