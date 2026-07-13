Пассажиры рейса из Ямала ждали вылета сутки

Рейс авиакомпании «Ямал» из Нового Уренгоя в Тюмень, запланированный на 12 июля, не улетел по расписанию. Вылет перенесли на следующее утро — почти на сутки позже, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Борт YC-146 должен был покинуть аэропорт Нового Уренгоя 12 июля в 16:30, однако в последний момент график изменился. Теперь вылет назначен на 9:40 13 июля, а прибытие в тюменский аэропорт Рощино ожидается в 11:10. Время в каждом случае указано местное — на это обратили внимание в перевозчике.

Регистрация на перенесенный рейс уже завершилась: она проходила с 8:00 до 9:00, посадка длилась с 9:00 до 9:20. Перелет выполняет Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95LR). Причины задержки в официальном сообщении не уточняются, но пассажирам рекомендовали следить за обновлениями на табло.

Ранее сообщалось, что 12 июля в Москве массово задерживали или отменяли самолеты.