Как правильно измерять давление: советы кардиолога по получению точных данных

El Tiempo: показатели 120/80 не гарантируют отсутствие сердечных рисков

Общество

Кардиолог Хосе Абельян в интервью изданию El Tiempo напомнил о важности контроля артериального давления для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам врача, оптимальные показатели для человека с максимально здоровым сердцем находятся на уровне ниже 120/80 мм рт. ст. Об этом заявил кардиолог Хосе Абельян в интервью изданию El Tiempo.

Риски и показатели

Эксперт акцентирует внимание на следующих моментах:

  • Гипертония: Значения 140/90 мм рт. ст. и выше однозначно классифицируются как гипертония и требуют обязательной консультации с врачом.
  • «Скрытая» опасность: Даже показатель 120/80 мм рт. ст. не является гарантией абсолютной безопасности в долгосрочной перспективе. Риски для сердечно-сосудистой системы начинают возрастать, если человек ведет малоподвижный образ жизни, имеет лишний вес, курит или обладает наследственной предрасположенностью.
  • Незаметный характер: Повышенное давление часто не имеет ярко выраженных симптомов, при этом длительная нагрузка на сосуды постепенно разрушает их стенки, что кратно увеличивает вероятность развития инсульта и инфаркта.

Как правильно измерять давление

Кардиолог предупредил, что ошибки при измерении давления могут привести к неверным выводам о состоянии здоровья. Чтобы получить объективные данные, он рекомендует:

  • Находиться в полном покое перед началом измерения.
  • Не доверять первому результату: первое измерение часто оказывается завышенным из-за волнения или адаптации организма к процессу.
  • Использовать среднее значение: необходимо сделать несколько замеров подряд и ориентироваться на среднее арифметическое результатов, полученных после первого «тестового» измерения.

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