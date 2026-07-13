Как правильно измерять давление: советы кардиолога по получению точных данных
El Tiempo: показатели 120/80 не гарантируют отсутствие сердечных рисков
Кардиолог Хосе Абельян в интервью изданию El Tiempo напомнил о важности контроля артериального давления для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам врача, оптимальные показатели для человека с максимально здоровым сердцем находятся на уровне ниже 120/80 мм рт. ст. Об этом заявил кардиолог Хосе Абельян в интервью изданию El Tiempo.
Риски и показатели
Эксперт акцентирует внимание на следующих моментах:
- Гипертония: Значения 140/90 мм рт. ст. и выше однозначно классифицируются как гипертония и требуют обязательной консультации с врачом.
- «Скрытая» опасность: Даже показатель 120/80 мм рт. ст. не является гарантией абсолютной безопасности в долгосрочной перспективе. Риски для сердечно-сосудистой системы начинают возрастать, если человек ведет малоподвижный образ жизни, имеет лишний вес, курит или обладает наследственной предрасположенностью.
- Незаметный характер: Повышенное давление часто не имеет ярко выраженных симптомов, при этом длительная нагрузка на сосуды постепенно разрушает их стенки, что кратно увеличивает вероятность развития инсульта и инфаркта.
Как правильно измерять давление
Кардиолог предупредил, что ошибки при измерении давления могут привести к неверным выводам о состоянии здоровья. Чтобы получить объективные данные, он рекомендует:
- Находиться в полном покое перед началом измерения.
- Не доверять первому результату: первое измерение часто оказывается завышенным из-за волнения или адаптации организма к процессу.
- Использовать среднее значение: необходимо сделать несколько замеров подряд и ориентироваться на среднее арифметическое результатов, полученных после первого «тестового» измерения.