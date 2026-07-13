Июль еще покажет характер: когда в Подмосковье закончатся дожди и потеплеет до +28 градусов

После серии дождливых дней в Подмосковье вновь вернется по-настоящему летняя погода. Уже к середине недели температура воздуха приблизится к отметке +28 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, во вторник, 14 июля, в регионе еще сохранится неустойчивая погода. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, а днем по области возможны грозы. Воздух прогреется до +22…+27 градусов, в Москве — до +24…+26.

«Уже в среду осадков станет значительно меньше. В Москве существенных дождей не ожидается, лишь по области местами возможны небольшие кратковременные осадки. При этом температура в столице повысится до +26…+28 градусов, а по области — до +23…+28», — рассказал Ильин.

Однако жаркая погода задержится ненадолго. Уже в четверг температура вновь начнет снижаться.

«16 июля днем ожидается всего +19…+24 градуса по области и +21…+23 в Москве. При этом сохранится вероятность небольших дождей и усиления северо-западного ветра с порывами до 15–17 метров в секунду», — отметил синоптик.

Самыми прохладными днями недели станут пятница и суббота. По прогнозу Ильина, осадки практически прекратятся, но дневная температура составит всего +19…+24 градуса в пятницу и +21…+26 градусов в субботу.

Таким образом, самым теплым днем второй половины недели станет именно среда, 15 июля, когда в Подмосковье вновь вернется почти 30-градусная жара. Уже после этого температурный фон вновь приблизится к климатической норме.

Привычка ходить или бегать босиком может положительно влиять на организм, но в некоторых случаях она способна обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Врач-невролог, кандидат медицинских наук, специалист по восстановительной медицине Александр Шишонин рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», кому нельзя ходить летом без обуви.