Сияние вокруг Солнца: эксперты объяснили природу необычного гало в Свердловской области

РИА Новости: в Саратовской области засняли редкое и пугающее атмосферное явление

Общество

Жители Саратовской области, наблюдавшие в небе необычное сияющее кольцо вокруг Солнца, стали свидетелями редкого, но хорошо изученного атмосферного явления — гало. Об этом заявили РИА Новости в саратовском филиале Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Как пояснили эксперты саратовского филиала Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), это исключительно оптический эффект, возникающий при определенных погодных условиях.

Как образуется гало

Механизм возникновения «ауры» основан на физике преломления света:

  • Условия: В верхних слоях атмосферы образуются тонкие перистые облака.
  • Состав: Эти облака состоят из крошечных ледяных кристаллов.
  • Принцип призмы: Когда солнечные лучи проходят через эти ледяные частицы, кристаллы работают как призмы, преломляя свет под специфическим углом — 22º.
  • Визуальный результат: Из-за преломления света и движения кристаллов в воздухе вокруг солнечного диска формируется отчетливое светящееся кольцо.

Специалисты отмечают, что, несмотря на необычный и порой «мистический» вид, гало является абсолютно естественным атмосферным явлением и не несет никакой угрозы.

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