Сияние вокруг Солнца: эксперты объяснили природу необычного гало в Свердловской области
РИА Новости: в Саратовской области засняли редкое и пугающее атмосферное явление
Жители Саратовской области, наблюдавшие в небе необычное сияющее кольцо вокруг Солнца, стали свидетелями редкого, но хорошо изученного атмосферного явления — гало. Об этом заявили РИА Новости в саратовском филиале Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Как пояснили эксперты саратовского филиала Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), это исключительно оптический эффект, возникающий при определенных погодных условиях.
Как образуется гало
Механизм возникновения «ауры» основан на физике преломления света:
- Условия: В верхних слоях атмосферы образуются тонкие перистые облака.
- Состав: Эти облака состоят из крошечных ледяных кристаллов.
- Принцип призмы: Когда солнечные лучи проходят через эти ледяные частицы, кристаллы работают как призмы, преломляя свет под специфическим углом — 22º.
- Визуальный результат: Из-за преломления света и движения кристаллов в воздухе вокруг солнечного диска формируется отчетливое светящееся кольцо.
Специалисты отмечают, что, несмотря на необычный и порой «мистический» вид, гало является абсолютно естественным атмосферным явлением и не несет никакой угрозы.