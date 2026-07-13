«Декларирование сбережений»: как злоумышленники обманули астраханскую семью

В Астрахани семья лишилась почти 30 миллионов рублей из-за доверчивости несовершеннолетней дочери, которая стала жертвой изощренной схемы телефонных мошенников. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, пишет Газета.ру.

Инцидент начался с того, что на мобильный телефон девочки через популярное приложение видеосвязи позвонили неизвестные. В ходе разговора они разыграли целый спектакль: злоумышленники по очереди представлялись сотрудниками портала «Госуслуги», представителями ФСБ и курьерской службы. Преступники убедили ребенка в том, что все сбережения и ценности в доме необходимо срочно «задекларировать» в целях их сохранности.

Находясь под психологическим давлением, девочка выполнила все указания собеседников. Она передала прибывшему к дому неустановленному лицу 4 миллиона рублей наличными, а также коллекцию ювелирных изделий общим весом 2,5 килограмма. Общая сумма ущерба составила 29,2 миллиона рублей.

О пропаже огромной суммы стало известно, когда родители обнаружили исчезновение ценностей и обратились в правоохранительные органы. На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полиция устанавливает личности причастных к преступлению, а следователи в очередной раз напоминают родителям о необходимости провести с детьми профилактические беседы о том, что нельзя вступать в диалоги с незнакомцами в мессенджерах и передавать им какие-либо вещи или данные.