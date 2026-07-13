Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на сайте организации выступил с резким предупреждением, заявив, что Европа и, в частности, Германия находятся на грани «большой катастрофы». По мнению политика, нынешнее руководство ФРГ совершает опасную ошибку, превращая страну в глубокий военный тыл Украины, пишет Газета.ру.

Медведчук утверждает, что власти в Киеве ошибочно полагают, будто немецкая территория является недосягаемой для ответных действий России. Однако политик уверен: ни один объект на территории Европы не обладает таким иммунитетом. Он пояснил, что немецкие предприятия, которые встроились в украинский военно-промышленный комплекс и напрямую участвуют в обеспечении боевых действий, рискуют стать законными военными целями для Москвы.

В своей публикации политик подчеркнул, что подобная политика превращает мирных немецких граждан в «заложников» геополитического противостояния. Медведчук обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в попытке удержать власть любой ценой, даже если ради этого придется пожертвовать безопасностью собственной страны. При этом он добавил, что большинство немцев выступают против эскалации конфликта, что, по его словам, подтверждается падением рейтингов правящей коалиции и ростом популярности оппозиционных сил.