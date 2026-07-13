Молодым подрежут крылья: почему повышение возрастной планки до 40 лет оставит двадцатилетних без жилья

В России снова обсуждают идею повысить возраст молодежи с 35 до 40 лет, и это может заметно изменить правила получения льгот. Старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Анна Кулагина в беседе с интернет-изданием « Подмосковье сегодня » пояснила, что при расширении возрастной планки количество претендентов на субсидии, гранты и льготы резко возрастет, а объем финансирования сам по себе не увеличится.

В качестве примера она привела программу «Молодая семья»: если супруги до 40 лет получат право на помощь, молодым парам в возрасте 20–25 лет придется ждать гораздо дольше из-за возросшей конкуренции.

По мнению Кулагиной, похожий эффект скажется на грантах для начинающих предпринимателей и образовательных программах. Сам по себе новый статус, подчеркнула эксперт, не сделает ипотеку дешевле, не повысит зарплату и не изменит отношение работодателей, поэтому при пересмотре возраста государству одновременно придется менять механизмы распределения поддержки, чтобы не сокращать возможности тех, кто только начинает самостоятельную жизнь.