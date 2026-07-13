Изменения в расписании: как работают аэропорты Краснодарского края 13 июля
Росавиация: аэропорт Геленджика временно приостановил обслуживание рейсов
Аэропорт Геленджика днем 13 июля 2026 года ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой Росавиации в 14:15 по московскому времени, пишет Газета.ру.
Причины и последствия ограничений
- Обеспечение безопасности: В ведомстве уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в условиях сложной оперативной обстановки в регионе.
- Масштаб: Ограничения на использование воздушного пространства коснулись ряда районов Краснодарского края, что повлекло за собой корректировку маршрутов полетов в/из Геленджика и Краснодара.
- Статус рейсов: Пассажирам рекомендуется следить за изменениями в расписании через онлайн-табло на официальных сайтах аэропортов или обращаться в справочные службы.
Напомним, что в ночь на 13 июля регион подвергся массированной атаке беспилотников самолетного типа, что потребовало усиления мер безопасности на объектах критической инфраструктуры.