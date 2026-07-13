Милиумы против ксантелазм: как отличить косметический дефект от симптома болезни

Появление необычных образований на коже вокруг глаз может быть не просто косметической проблемой, а тревожным сигналом организма. Британский химик и эксперт в области косметологии Брюс Грин рассказал изданию HuffPost, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы не пропустить опасные изменения в уровне холестерина.

Ксантелазмы: о чем сигнализируют желтые бляшки

Наиболее заметным внешним признаком высокого уровня холестерина являются ксантелазмы. Это мягкие бледно-желтые бугорки или бляшки, которые обычно локализуются на веках, ближе к переносице.

Почему они появляются: Ксантелазмы образуются вследствие накопления холестериновых отложений непосредственно в слоях кожи.

Связь с болезнями: Хотя сами по себе бляшки безболезненны, их появление часто указывает на нарушение липидного обмена. Это может быть ранним маркером повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Что делать: Важно понимать, что ксантелазмы могут возникать и при нормальных анализах крови, поэтому при обнаружении таких образований необходимо сдать липидный профиль и проконсультироваться с терапевтом или кардиологом.

Как отличить их от безобидных образований

Эксперт предостерег от паники: не все высыпания вокруг глаз связаны с холестерином. Часто люди путают ксантелазмы с милиумами — плотными белыми или желтоватыми образованиями, которые возникают из-за скопления кератина под кожей.

Причины милиумов: Часто появляются из-за использования тяжелой косметики, закупоривающей поры, а также после травм кожи или ожогов. Они совершенно безопасны для здоровья.

Отличительные черты: В отличие от ксантелазм, милиумы выглядят как мелкие твердые «зернышки» и чаще встречаются на щеках, носу и под глазами.

Совет специалиста

Самостоятельно провести дифференциальную диагностику бывает крайне сложно. Брюс Грин настоятельно рекомендует: если вы заметили желтоватые бляшки, которые появились внезапно или начали увеличиваться в размерах, не пытайтесь удалять их самостоятельно. Обратитесь к специалисту, чтобы исключить серьезные нарушения обмена веществ и получить профессиональную помощь.