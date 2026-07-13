«Я управляю тем, что про меня говорят»: Даня Милохин оправдался за фото в форме курьера
Super: Даня Милохин признался, что фотографии в форме курьера были фейком
Фото: [соцсети]
Российский блогер и тиктокер Даня Милохин в ходе прямого эфира на стриминговой платформе сделал неожиданное признание, пишет Super. Оказалось, что все недавние снимки, на которых он позировал в форме курьера доставки и в униформе официанта, были постановочными и не имеют ничего общего с реальной сменой профессии.
Фото: [соцсети]
Милохин признался, что сознательно пошел на обман, чтобы привлечь внимание аудитории и вызвать бурное обсуждение в соцсетях.
Фото: [соцсети]
«Может, не обсуждаемый сейчас, но, в общем, меня знают», — заявил Даня Милохин.
По его словам, подобные провокации — это часть его работы, инструмент для поддержания интереса к своей персоне даже в те моменты, когда кажется, что о нем забыли.
Несмотря на шумиху вокруг фейковых фотографий, основной источник дохода Дани, по данным СМИ, остается прежним. Это сотрудничество с крупными брендами, участие в рекламных кампаниях и выпуск совместных коллекций.
Тем временем помимо скандала с обманом публики у Милохина могут возникнуть и более серьезные проблемы. Ранее в СМИ появилась информация, что ему грозит административный штраф за третью неявку в военкомат по повестке.