«Я управляю тем, что про меня говорят»: Даня Милохин оправдался за фото в форме курьера

Российский блогер и тиктокер Даня Милохин в ходе прямого эфира на стриминговой платформе сделал неожиданное признание, пишет Super. Оказалось, что все недавние снимки, на которых он позировал в форме курьера доставки и в униформе официанта, были постановочными и не имеют ничего общего с реальной сменой профессии.

Фото: [ соцсети ]

Милохин признался, что сознательно пошел на обман, чтобы привлечь внимание аудитории и вызвать бурное обсуждение в соцсетях.

Фото: [ соцсети ]

«Может, не обсуждаемый сейчас, но, в общем, меня знают», — заявил Даня Милохин.

По его словам, подобные провокации — это часть его работы, инструмент для поддержания интереса к своей персоне даже в те моменты, когда кажется, что о нем забыли.

Несмотря на шумиху вокруг фейковых фотографий, основной источник дохода Дани, по данным СМИ, остается прежним. Это сотрудничество с крупными брендами, участие в рекламных кампаниях и выпуск совместных коллекций.

Тем временем помимо скандала с обманом публики у Милохина могут возникнуть и более серьезные проблемы. Ранее в СМИ появилась информация, что ему грозит административный штраф за третью неявку в военкомат по повестке.