«Это ангел к вам с небес пришел»: кот, упавший с высоты, обрел дом в Балашихе

В жилом комплексе «Пехра», расположенном на улице Яганова в Балашихе, произошла удивительная история. Хозяйка одной из квартир на 17-м этаже Ангелина Гриник обнаружила на своем карнизе живого кота. Как выяснилось позже, животное выпало из окна, расположенного несколькими этажами выше. Информацией об этом случае поделился телеграм-канал «Балашиха Рулит». Подробности этой невероятной истории Ангелина рассказала изданию REGIONS.

Фото: [ личный архив Ангелины Гриник ]

По словам горожанки, питомцу чудом удалось остаться в живых — ранее ни одному животному не удавалось выжить после падения с подобной высоты. Однако кот сумел зацепиться за чужой карниз и не только спас себе жизнь, но и в корне изменил свою дальнейшую судьбу.

Как пояснила Ангелина, этого кота хорошо знают в подъезде. Ранее он уже терялся, и его прежние владельцы забирали его обратно без особой охоты. На этот раз, когда стало известно, что питомец нашелся, они вовсе не проявили к нему интереса.

Изначально Ангелина планировала лишь временно приютить находку и разместила объявление о том, что готова вернуть кота хозяевам. Однако когда выяснилось, что он никому не нужен, женщина решила оставить его у себя. Это решение полностью поддержали подписчики в социальных сетях. С этого момента, как подчеркивает Ангелина, для кота началась абсолютно новая жизнь в семье, где его действительно ждали.

«Это ангел к вам с небес пришел. Не отдавайте его, оставьте себе, и вы не пожалеете», — писали пользователи сети.

Сразу после того, как животное удалось снять с карниза и занести в квартиру, Ангелина вызвала ветеринарного врача. У нее уже есть собственный домашний кот, поэтому нового питомца временно поместили в ванную комнату на карантин. Осмотр показал, что кот полностью здоров, хотя и находится в стрессовом состоянии.

«Чудом он не получил даже ссадины, но пока не ест, не пьет и не ходит в туалет. Сам выбрал место, где ему спокойнее, — лежит в раковине в ванной. Пока находится там для карантина от нашего домашнего кота. Ему уже куплены все свои личные принадлежности, сегодня ему уже будут ставиться прививки от болезней», — поделилась Ангелина

Несмотря на пережитый шок, животное уже успело продемонстрировать свой добрый нрав. По словам Ангелины, кот очень ручной и ласковый, хотя первое время из-за страха проявлял некоторую агрессию.

Чтобы помочь новому питомцу быстрее привыкнуть к дому и подружиться с другим котом, Ангелина обратилась за консультацией к зоопсихологу. Специалист порекомендовал приобрести просторный вольер — это позволит знакомству животных пройти мягко и безопасно. Вольер уже заказан, однако первая встреча будущих друзей состоится позже, когда кот полностью оправится от стресса.

Новому члену семьи уже дали имя. Ангелина назвала его Стич — в честь персонажа из мультфильма «Лило и Стич», который рассказывает о важности семейных связей. Женщина уверена, что появление Стича в ее доме не случайно, и совсем скоро он станет полноправным членом их дружной семьи.

«На гавайском языке „охана“ (ohana) означает „семья“ в самом широком смысле: сюда входят не только кровные родственники, но и приемные дети, а также близкие друзья, на которых всегда можно положиться. В самой знаменитой цитате Лило добавляет: „Охана значит семья. А в семье никто не останется позади и никто не будет забыт“», — пояснила Ангелина.

Ранее сообщалось, что кот угодил в реку после столкновения с машиной.