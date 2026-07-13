Развернул камеру, забрался в фургон и съел бутерброд: какие последствия ждут подростка из Мытищ

В подмосковных Мытищах около трех часов ночи на Юбилейной улице произошел инцидент, который привлек внимание юристов. Неизвестный молодой человек проник внутрь фудтрака с готовой едой, предварительно позаботившись о том, чтобы его действия не попали на запись, — он развернул камеру видеонаблюдения в противоположную сторону, сообщил REGIONS.

По информации издания, камеры, однако, зафиксировали момент до вмешательства в их работу. На кадрах видно, как парень в черной кепке и футболке приближается к фургону, опасливо поглядывая по сторонам. Обнаружив камеру, он несколько секунд смотрит прямо в объектив, затем отворачивает устройство. После этого он проникает внутрь и съедает один из бутербродов, находившихся в фудтраке.

Правовую оценку этому ночному визиту дал подмосковный юрист Андрей Мелентьев в интервью REGIONS. Эксперт пояснил, что мера ответственности напрямую связана с двумя обстоятельствами: возрастом подростка и стоимостью нанесенного ущерба.

«Прежде всего внимание правоохранителей привлечет тот факт, что несовершеннолетний находился на улице около трех часов ночи без сопровождения взрослых. Это является прямым нарушением регионального законодательства о комендантском часе в Московской области. В этом случае родителей могут привлечь к административной ответственности», — поясняет юрист.

Если юному нарушителю меньше 16 лет, то к нему не может быть применена административная ответственность за мелкое хищение. Однако в этом случае обязанность возместить убытки ложится на его родителей. Им предстоит оплатить как стоимость съеденного продукта, так и возможный ремонт имущества фудтрака, если таковое было повреждено.

В случае, когда подростку уже исполнилось 14 лет и полиция квалифицирует его действия как незаконное проникновение и кражу, может быть инициирована проверка по уголовной статье 158. Впрочем, как уточняет специалист, из-за мизерной суммы ущерба дело вряд ли дойдет до суда и реального наказания. Наиболее вероятный сценарий — постановка нарушителя на профилактический учет в полиции.

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