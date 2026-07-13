Во вторник, 14 июля, в обращение поступает новая памятная монета, выпущенная Банком России. Как проинформировала пресс-служба Центробанка, двухрублевое изделие из серебра посвящено первому президенту Чеченской Республики Ахмату-Хаджи Абдулхамидовичу Кадырову. Датой выпуска выбран не случайно — в этом году исполняется 75 лет со дня рождения политического и духовного лидера, сообщили Финансы Mail.

Монета станет очередным экземпляром в коллекционной линейке «Выдающиеся личности России». Для ее изготовления использован металл 925-й пробы. Вес чистого серебра в изделии достигает 15,55 грамма, диаметр монеты — ровно 33 миллиметра. По окружности как на лицевой, так и на оборотной стороне проходит выступающий бортик.

На реверсе монеты размещен объемный портрет Ахмата Кадырова. По соседству с ним — архитектурные очертания Грозного. В качестве фонового рисунка выступает панорама Кавказского хребта, нанесенная посредством лазерного матирования — технологии, придающей изображению шероховатую поверхность. Нижний край оборотной стороны украшает гравировка с именем политика. Слева от портрета выбит год появления на свет — «1951», справа — дата его ухода из жизни — «2004».

Общий тираж новинки, по данным пресс-службы регулятора, ограничен 3 тыс. экземпляров.

Укрепление рубля, наблюдавшееся в первые недели июля, заставило многих задуматься о перспективах национальной валюты. Главный вопрос, который сейчас волнует как финансистов, так и простых граждан, — это сохранение достигнутых позиций или возврат к осеннему ослаблению, когда доллар снова может пойти в рост. Прогнозом относительно того, какой из сценариев окажется наиболее реалистичным, поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» профессор Головецкий.