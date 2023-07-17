Более 1,5 тысячи абитуриентов заключили договоры в Подмосковье на целевое обучение в медвузах

Более 1,5 тысячи договоров заключили с абитуриентами в Подмосковье на целевое обучение в медицинских вузах.

Как сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона, 1,1 тысячи договоров было заключено по программам специалитета, еще около четырехсот — ординатуры.

Стригункова напомнила, что таким студентам-медикам после выпуска не нужно искать работу. Они могут устроиться в те больницы, с которыми был заключен договор.

Подмосковье уже длительное время сотрудничает с ведущими российскими вузами, в том числе с Первым МГМУ имени И. М. Сеченова и РНИМУ имени Н. И. Пирогова, подчеркнули, в свою очередь, в региональном Минздраве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Дубну, где проверил работу местного роддома после проведенного там капитального ремонта.