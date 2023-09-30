Более 150 семей с детьми-инвалидами из Саранска получили сухпайки с червяками

Подобный испорченный червями белковый рацион всем детям-инвалидам раздали в местных школах, передает Mash. Дело в том, что дети обучаются дистанционно и учебные заведения время от времени раздают им еду.

Родителям ничего не оставалось, как пожаловаться на происходящее в соцсетях. Рассерженные саранцы публикуют жуткие пачки риса и гречки, в которых преспокойно себе живут личинки червей.

Как приводится в публикации, порченные крупы в школы поставляла московская кейтеринговая компания. Минобр Мордовии уже разбирается в произошедшем. В ведомстве даже принесли извинения родителям.

Однако последние не намерены так все оставлять и готовят соответствующее обращение в прокуратуру, требуя привлечь к ответственности виновных. По их словам, просрочка в сухпайках для их детей попадается не в первые.