Более 150 семей в Рязанской области получили выплату за прием детей в семью на воспитание в прошлом году
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В прошлом году свыше 150 семей в Рязанской области, принявшие на воспитание детей, получили единовременную выплату. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что на данные цели было направлено свыше пяти миллионов рублей.
Отмечается, что в этом регионе сумма поддержки составляет более 24,5 тыс. рублей и выплачивается разово. Также для усыновителей ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет или братьев и сестер размер пособия составит почти 188 тыс. рублей на каждого ребенка.