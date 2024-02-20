Более 150 семей в Рязанской области получили выплату за прием детей в семью на воспитание в прошлом году

В прошлом году свыше 150 семей в Рязанской области, принявшие на воспитание детей, получили единовременную выплату. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что на данные цели было направлено свыше пяти миллионов рублей.

Отмечается, что в этом регионе сумма поддержки составляет более 24,5 тыс. рублей и выплачивается разово. Также для усыновителей ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет или братьев и сестер размер пособия составит почти 188 тыс. рублей на каждого ребенка.