Полторы тысячи детей из Подмосковья поучаствовали в фестивале «Движения первых»

Около полутора тысяч ребят из Подмосковья стали участниками общероссийского Фестиваля «Движения первых», который состоялся в столице и собрал свыше трех тысяч человек со всей страны.

Как сообщила глава областного Министерства информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе, в Подмосковье было открыто семьдесят два первичных отделения движения.

По словам министра, результатами работы по развитию отделений и движения в области стало то, что пятьдесят пять проектов из Подмосковья вышли в финал фестиваля. Проекты были посвящены самым разным темам, от экологии до кулинарии.

Мероприятия фестиваля проходили и в других городах страны, в том числе в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что этим летом в рамках спортивного сезона проведут более двух тысяч мероприятий.