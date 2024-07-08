Более 1,6 млн семей из столицы и Подмосковья получили маткапитал с начала действия программы

Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Два года назад этот праздник получил статус официального в нашей стране. Накануне важной даты Отделение СФР по г. Москве и Московской области подвело итоги программы материнского капитала.

Государственная программа материнского (семейного) капитала стартовала в нашей стране в 2007 году. С тех пор Отделением СФР по г. Москве и Московской области выдано 1,6 млн государственных сертификатов. Распорядились маткапиталом уже 1,3 млн семей.

Как отмечают в пресс-службе фонда, лидирующим направлением у московских и подмосковных семей остается образование. Сегодня родители могут направить средства маткапитала на оплату детских садов, кружков, секций, а также обучение в вузе. На эти цели средства направили уже 606,6 тыс. семей.

На втором месте по популярности – улучшение жилищных условий. Этим направлением воспользовались 528,4 тыс. семей Московского региона. Напомним, государственную меру поддержки можно направить на первоначальный взнос по ипотеке, покупку жилья, досрочное погашение ипотеки, а также строительство или реконструкцию дома.

Кроме того, семьи из Москвы и Подмосковья активно направляли средства на накопительную пенсию мамы. Этим направлением воспользовались 2,9 тыс. семей.

На социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов решили потратить капитал 176 семей. Такое направление дает возможность приобрести различные товары и услуги для детей-инвалидов, в том числе велосипеды с ручным приводом, вспомогательные электронные средства ориентации, настольные компьютеры, функциональные кресла и другое оборудование.

Отметим, что более 163 тыс. семей из Москвы и Подмосковья получают ежемесячные выплаты из материнского капитала.

Важно, что вот уже пятый год сертификат на материнский капитал выдается в проактивном формате. Для его получения не нужно обивать пороги министерств и ведомств: сертификат в форме электронного документа поступает в личный кабинет на портале госуслуг. На данный момент уже более 470 тыс. семей Москвы и Подмосковья получили сертификаты в таком удобном формате.

Важно отметить, что семьям с приемными детьми для получения сертификата по-прежнему нужно обратиться в Социальный фонд России лично с заявлением. Это обусловлено тем, что данные об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители. После получения маткапитала приемные родители могут выбрать любое удобное направления для использования сертификата.

Добавим, что меры поддержки семей Подмосковья непрестанно совершенствуются, а механизмы оттачиваются. Все для того, чтобы и получать поддержку, и распоряжаться ею было максимально удобно.