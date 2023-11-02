Более 16 млрд рублей выделят на благоустройство различных территорий в Подмосковье в следующем году

В 2024 году на благоустройство общественных территорий, парков и лесопарков в Московской области планируется выделить более 16 млрд рублей, из них на благоустройство общественных территорий — более 9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

Председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый рассказал, что выделяемые на эти цели средства из бюджетов региона и федерации будут предоставляться бюджетам муниципальных образований Подмосковья в виде субсидий.

Так, в следующем году планируется благоустроить тринадцать парков, а также тридцать семь общественных территорий. Кроме того, помимо работ по благоустройству территорий, программой предусматриваются и такие статьи расходов, как устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город», на которое в 2024 году планируется выделить 300 млн рублей, обустройство велосипедной инфраструктуры — более 257 млн рублей, благоустройство зон для досуга в парках — 254 млн рублей, создание сезонных ледяных катков — свыше 237 млн рублей, изготовление и установку стел — порядка 84 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал привлекать сотрудников в сферу АПК с помощью льготной ипотеки.