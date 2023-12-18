Более 16 тысяч жительниц Подмосковья прошли прошли маммографию по самостоятельной записи

В Подмосковье свыше 16,3 тысячи жительниц прошли маммографию, самостоятельно записавшись на прием в медучреждение. Об этом рассказали в Минздраве региона.

«У одной тысячи женщин были выявлены отклонения, и они были направлены для прохождения углубленной диагностики», - сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Как напомнили в министерстве, самостоятельная запись доступна жительницам области в возрасте от 40 лет, которые не проходили это обследование более двух лет.

Чтобы самостоятельно записаться на маммографию, нужно быть прикрепленной к поликлинике, подведомственной Минздраву Подмосковья. Запись доступна на областном сайте госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.