Более 17 тысяч детей-сирот в Подмосковье в сентябре смогут получить соцкарты для бесплатного проезда

С 1 сентября дети-сироты в Московской области смогут подать заявление на получение социальной карты для бесплатного проезда на общественном транспорте. Соответствующий закон в конце июня приняла Мособлдума, напомнили в пресс-службе регионального парламента.

Данная мера поддержки коснется свыше семнадцати тысяч детей, отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Он напомнил, что по социальной карте также можно будет получать дополнительные льготы и скидки при покупке продуктов и лекарств.

Для тех, у кого уже есть возможность бесплатного проезда — социальная карта выпускается проактивно. С 1 сентября ее можно будет забрать в МФЦ по месту жительства без предварительного заявления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки многодетных семей Подмосковья накануне нового учебного года.