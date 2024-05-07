Более 170 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю
Фото: [Unsplash.com / Akin Cakiner]
Сто семьдесят три аттракциона проверили в Подмосковье за неделю, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. В ряде округов были выявлены нарушения.
Так, в Пушкино и Мытищах обнаружили аттракционы, которые не были зарегистрированы в Управлении Гостехнадзора ведомства. Организациям, эксплуатирующим технические средства, объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
Усиленные проверки аттракционов в Подмосковье будут продолжены. Впереди еще несколько праздничных дней, и многим жителям и гостям области захочется покататься на каруселях. Техническое состояние развлекательных средств не должно вызывать нареканий.
«Аттракционы хоть и кажутся веселой затеей, но являются средствами, представляющими потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан в случае поломок и аварий. Именно поэтому необходимо своевременно проверять аттракционы и не допускать нарушений в их эксплуатации», — подчеркнул глава министерства Тихон Фирсов.