Более 170 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю

Сто семьдесят три аттракциона проверили в Подмосковье за неделю, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. В ряде округов были выявлены нарушения.

Так, в Пушкино и Мытищах обнаружили аттракционы, которые не были зарегистрированы в Управлении Гостехнадзора ведомства. Организациям, эксплуатирующим технические средства, объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Усиленные проверки аттракционов в Подмосковье будут продолжены. Впереди еще несколько праздничных дней, и многим жителям и гостям области захочется покататься на каруселях. Техническое состояние развлекательных средств не должно вызывать нареканий.