Более 170 жителей переедут из аварийных домов в новостройку в Шатуре
Фото: [Минстрой МО]
Сто семьдесят пять граждан, проживающих в аварийных домах, будут переселены в новые квартиры в Шатуре, сообщили в Минстрое Подмосковья. Таким образом, будут расселены 74 квартиры.
В частности, будут расселены граждане, которые проживают в ряде домов на улицах Горького, 1 Мая, Клубная, Советская.
В ведомстве отметили, что до конца текущего года здесь планируется расселить свыше трех тысяч квадратных метров аварийного жилфонда.
Граждане переедут в новый дом, построенный на Октябрьской улице в Туголесском Бору. Здание уже готовят к вводу в эксплуатацию.