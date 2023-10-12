Более 170 жителей переедут из аварийных домов в новостройку в Шатуре

Сто семьдесят пять граждан, проживающих в аварийных домах, будут переселены в новые квартиры в Шатуре, сообщили в Минстрое Подмосковья. Таким образом, будут расселены 74 квартиры.

В частности, будут расселены граждане, которые проживают в ряде домов на улицах Горького, 1 Мая, Клубная, Советская.

В ведомстве отметили, что до конца текущего года здесь планируется расселить свыше трех тысяч квадратных метров аварийного жилфонда.

Граждане переедут в новый дом, построенный на Октябрьской улице в Туголесском Бору. Здание уже готовят к вводу в эксплуатацию.