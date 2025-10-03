Более 1700 педагогов Коломны отметили профессиональный праздник наградами и концертами

В городском округе Коломна с размахом отметили День учителя. Торжественные мероприятия развернулись одновременно на двух площадках: для преподавателей Коломны концерт прошел во Дворце культуры «Тепловозостроитель», а для педагогов Озер — в ДК «Текстильщик».

Праздничная программа включала музыкально-танцевальные шоу, посвященные учительскому труду, исторические экскурсы о работе школ в годы войны и тематические выставки, представившие богатое наследие местной системы образования.

Центральным элементом мероприятий стало чествование педагогических кадров. На сцену поднялись работники образования, которые ежедневно занимаются обучением подрастающего поколения. Особое внимание уделили двум категориям: ветеранам педагогического труда, отдавшим профессии десятилетия, и молодым специалистам, только начинающим свой путь. Отличившимся педагогам вручили ведомственные награды и почетные грамоты.

«Создание современных условий для педагогов и учеников, меры поддержки учителей, ценность и уважение к профессии будут расти благодаря национальным проектам и государственным программам. Дорогие наши учителя! Я от всей души благодарю вас за труд, за мудрость и знания, которыми вы делитесь с вашими учениками», – сказал глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Замглавы администрации Лариса Лунькова добавила, что каждый соткан из своих учителей, делящихся бесценным опытом и знаниями. Они помогают определять будущее, закладывая в детях самое лучшее. Праздник подчеркнул эту социальную значимость профессии и объединил несколько поколений педагогов.