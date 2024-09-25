Более 180 деревьев высадили в Чехове в рамках областной экоакции

Городской округ Чехов присоединился к масштабной областной акции «День в лесу. Сохраним лес вместе», которая проходит с 13 по 29 сентября. Неравнодушные жители села Новый Быт, натуралисты «Движения первых», студенты «Чеховского техникума», а также представители администрации и глава округа Михаил Собакин поучаствовали в важном экологическом мероприятии.

Участники провели посадки в округе, уделив внимание поселку Столбовой, бульвару А.П. Чехова, набережной реки Теребенки, улицам Чехова, Солнышевской, Новосельской, а также в Чехов-7. Общими усилиями высадили более 180 деревьев разных пород, которые в будущем украсят улицы и пространства. Из саженцев вырастут многочисленные вязы, барбарисы, кусты сирени, клены, ели, липы, яблони и дерен.

«Спасибо всем, кто поддержал экологическую акцию и помогает нам делать наш округ зеленее и краше! Вместе мы вносим важный вклад в повышение экологического благополучия наших лесов, парков и скверов, прививая бережное отношение к природе будущим поколениям», — рассказал глава округа Михаил Собакин.

Отметим, экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» проводится на территории всей Московской. Мероприятию дали старт в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках федеральной инициативы «Сохраним лес».