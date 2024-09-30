Более 1800 сетей сплели «Сетевые пчелки» Балашихи с начала спецоперации. Очередную партию гуманитарного груза, в состав которой вошли 25 маскировочных сетей отправили из Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе 30 сентября. В отправке гуманитарной помощи участвовали руководитель центра Елена Жарова, участники мотоклуба «Ночные волки», волонтеры.

«Сегодня у нас очередная оправка гуманитарной помощи из Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в рамках благотворительной акции губернатора «Доброе дело». В состав гуманитарной помощи вошли 30 матрасов, комплекты постельного белья, медикаменты, средства личной гигиены, 25 маскировочных сетей, которые сплели наши «Сетевые пчелки» и письма наших детей», — сказала Елена Жарова.

Всего с начала специальной военной операции из Балашихи отправили более 500 тонн гуманитарной помощи. Если и вы хотите помочь нашим защитникам — в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, (тел. 8 925 591-40-33) в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.