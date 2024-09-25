На территории городского округа открылись мобильные пункты вакцинации, где можно сделать прививку в порядке живой очереди. Пункты работают по адресам:

-Гипермаркет «Глобус» (пос. Случайный, массив 1, стр. 2). Время работы: среда с 15:00 до 19:00, суббота с 09:00 до 15:00;

-Травмпункт на ул. Пушкина, 3 корп. 11. Время работы: круглосуточно.

Перед прививкой можно пройти медосмотр и узнать о возможных противопоказаниях. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, письменное согласие на проведение вакцинации подписывается на месте.

«Вакцинация от гриппа помогает снизить риски серьезных осложнений и распространение вируса среди населения. На данный момент более 19 000 электростальцев уже вакцинировались от гриппа. Многие люди стремятся пройти вакцинацию, и для удобства жителей были организованы специальные мобильные пункты. Эти пункты расположены в легко доступных местах, чтобы упростить процесс для всех желающих», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Наталья Сапронова.

Также в Электростали продолжают работать и основные пункты вакцинации.

Жители, прикрепленные к ЦМСЧ № 21, могут пройти вакцинацию в поликлинике по адресу: ул. Комсомольская, 3, кабинет 129. Прививочный кабинет во взрослой поликлинике ЦМСЧ № 21 работает по графику: понедельник, вторник, среда, пятница с 9.30 до 13.30 и с 14.00 до 14.30, четверг с 10.00 до 13.30 и с 14.00 до 14.30. С собой необходимо иметь направление от терапевта, которое можно получить у любого специалиста в его рабочие часы приема, а если ваш участковый в отпуске, нужно обратиться к любому другому терапевту. Кроме того, можно попросить направление на вакцинацию у медсестры.

Жители, прикрепленные к Электростальской больнице, могут пройти вакцинацию в поликлинике по адресу:

-ул. Пушкина, 3 в кабинете № 107 понедельник-пятница с 13.00 до 15.00;

-пр. Южный, 9, корп.1 в кабинете № 10 понедельник-пятница с 10.00 до 15.00;

-ул. Карла Маркса, 7А в кабинете № 110 понедельник-пятница с 11.00 до 15.00;

-в амбулатории Степаново и Всеволодово в процедурном кабинете понедельник-пятница с 09.00 до 13.00.

Жители, прикрепленные к МСЧ завода Электросталь, могут пройти вакцинацию в поликлинике по адресу: ул. Красная, 48 (кабинет № 321 и № 323 понедельник-пятница с 09:00 до 14:00).

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.