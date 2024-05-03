Более 19 тысяч детей в Чехове помогли округу стать лучше в рамках благотворительной акции

«День добрых дел» активно провели в Чехове. Свыше 19 тысяч детей разных возрастов приняли участие в этой благотворительной и важной акции, благодаря которой округ стал еще чище и зеленее.

Городской округ Чехов принял эстафету доброты. Дети участвовали в благотворительных и патриотических мероприятиях разных направленностей: от спорта до уроков доброты и мастер-классов. За плечами юных чеховцев высадка деревьев и цветов, тематические конкурсы, акции по благоустройству, уборке города и многое другое. Помогли дети также ветеранам округа, которые как никогда нуждаются во внимании.

«День добрых дел» объединил 19 тысяч детей Чехова, которые постарались привнести в родной округ больше добра и пользы.

Отметим, что акция была объявлена губернатором Московской области Андреем Воробьевым по всему региону.