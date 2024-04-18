Более 190 МКД в округе Пушкинский капитально отремонтируют в 2024 году

В текущем году 196 многоквартирных домов подвергнут капитальному ремонту. Активные работы на объектах уже ведутся, что смогли оценить местные жители.

Запланированы масштабные работы на 2024 год в МКД в Пушкинском округе. В программу по капремонту попали 196 многоквартирных дома, где обновят фасады, лифты, кровлю, а также заменят инженерные сети и входы. Некоторые жители с нетерпением ждут изменений. Жители дома № 7 в мкр. Дзержинец г. Пушкино поделились своими впечатлениями.

«Уже видно, как похорошел наш дом. Как закончится капитальный ремонт, будет красота!», — отмечают горожане.

Полный перечень адресов с МКД в округе, которые в этом году ждет капремонт, можно изучить на сайте Администрации (https://pushkino.mosreg.ru/article/v-gorodskom-okruge-pushkinskij-v-2024-godu-planiruetsya-kapitalnyj-remont-196-mkd-524554) или на сайте Фонда капитального ремонта Московской области (https://fkr-mosreg.ru/map/).