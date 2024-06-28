Более 20 коробок медикаментов отправили из Чехова бойцам СВО

Городской округ Чехов продолжает помогать военным в зоне спецоперации, поддерживать земляков и их семьи. Недавно бойцам собрали большую и важную гуманитарную помощь, которая включала в себя обилие медикаментов и приборы ночного видения.

Сформировать гуманитарную посылку помог Андрей — военный с позывным «Богатырь», житель Чехова, участник спецоперации и миссии по освобождению Авдеевки. Отстаивать интересы Родины он отправился в октябре 2022 года и дослужился до командира гранатомета взвода огневой поддержки в ДНР. Именно его подразделение получило благодарность от главы Минобороны РФ Андрея Белоусова. Военный из Чехова был удостоен «Ордена Мужества» и медалью «За освобождение Авдеевки».

Андрей рассказал главе муниципалитета и депутатам про нужды на СВО, благодаря чему удалось собрать посылку со всем самым необходимым. В нее включили приборы ночного видения и более 20 коробок медикаментов (обезболы, антисептики, противовоспалительные средства, бинты и так далее). Богатырь после окончания отпуска повезет солидный груз в зону СВО, для этого специально выделили транспорт.