Более 20 мероприятий федерального уровня пройдут в России в рамках Года детского отдыха

На основании распоряжения Минпросвещения России 2025 год проходит в системе образования РФ как Год детского отдыха. Данный выбор обусловлен тем, что именно в 2025 году отмечаются столетие старейшего оздоровительного лагеря для детей «Артек», 65 лет со дня основания лагеря «Орленок», а также 40-летие лагеря «Смена».

Необходимость особого внимания к качеству и безопасности детского отдыха подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства России в июне прошлого года.

В рамках Года детского отдыха в системе образования состоится более 20 мероприятий федерального уровня, в том числе празднование 100-летия «Артека».