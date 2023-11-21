Более 20 млрд рублей направят на льготное лекарственное обеспечение жителей Подмосковья в 2024 году
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Свыше двадцати миллиардов рублей направят на льготное лекарственное обеспечение жителей Подмосковья в следующем году. Об этом сообщили в Мособлдуме.
«На сегодняшний день льготные лекарства доступны для получения не только в аптеках, но и в фельдшерско-акушерских пунктах. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья также возможна доставка на дом», – напомнил председатель профильного комитета регионального парламента Андрей Голубев.
В общей сложности в Подмосковье проживают около семисот тысяч граждан, получающих льготные лекарства. Это ветераны, инвалиды, многодетные семьи, жители с ДЦП и ВИЧ, а также другие категории граждан.