Более 20 млрд рублей направят на льготное лекарственное обеспечение жителей Подмосковья в 2024 году

«На сегодняшний день льготные лекарства доступны для получения не только в аптеках, но и в фельдшерско-акушерских пунктах. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья также возможна доставка на дом», – напомнил председатель профильного комитета регионального парламента Андрей Голубев.