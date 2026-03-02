Более 20 сайтов по продаже вейпов предлагают заблокировать в Подмосковье

В Подмосковье предлагают заблокировать свыше 20 интернет-порталов по продаже вейпов. «Молодая Гвардия Единой России» обнаружила ресурсы, которые продолжают реализацию вейпов несмотря на запрет. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» отправили их на проверку в Роскомнадзор.

Запрет начал действовать с 1 марта. Члены движения провели проверку до и после начала его действия и выявили свыше 100 порталов с вейпами. Часть из них уже заблокировали. Однако 26 сайтов продолжают работу.

«Интернет-сайты по продаже вейпов зачастую работают без прозрачной и достоверной информации о происхождении продукции, ее составе. Никто не может гарантировать, что именно покупает подросток. Это серьезные риски. Наша задача — обеспечить реальный контроль и минимизировать угрозы для здоровья людей», — подчеркнула глава МГЕР Московской области Диана Алумянц.

Активисты продолжат проверки. Сведения о нарушениях будет передаваться в надзорные органы.

«Единая Россия» последовательно выступает за ужесточение правил торговли вейпами. Партией было обеспечено принятие закона о защите детей от приобщения к курению табака и вейпов. В начале года Госдумой был поддержан проект закона, по которому штрафы за продажу подобной продукции несовершеннолетним увеличатся в несколько раз.

Фракция «Единая Россия» в Мособлдуме озвучила предложение о запрете продажи указанной продукции возле студенческих общежитий и кампусов.