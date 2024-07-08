Более 20 семей подмосковных росгвардейцев высадили «Аллею семьи»

Семьи сотрудников Росгвардии Главного управления Росгвардии по Московской области присоединились к празднованию Дня семьи, любви и верности семьи, в рамках которого высадили «Аллею семьи» из плодовых деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие более 20 многодетных семей росгвардейцев. Стражи порядка вместе со своими родными посадили плодовые деревья на территории подмосковного главка Росгвардии, как символ зарождения новой жизни и укрепления семейных уз.

Со временем именные саженцы вырастут и образуют «Аллею семьи», которая станет украшением и напоминанием молодому поколению сотрудников Росгвардии о важности взаимной поддержки в семьях.