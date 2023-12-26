Более 20 семей в ЯНАО были вынуждены покинуть свои дома

Жители села Салемал переселились из домов, где уже было опасно находиться.

В Ямальском районе переселили людей, которые ранее проживали в аварийном жилье. Для них Новый год пройдет уже в новых квартирах, в доме на улице Набережная. Глава района Андрей Кугаевский сообщил, что лично вручал ключи 25 семьям и поздравлял их с новосельем.

В новых домах имеется вся необходимая сантехника, современная отделка, а в подъездах предусмотрены подъемники для маломобильных граждан. К тому же, у дома есть новая детская площадка, парковка и зона отдыха для жителей, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Как пояснил Кугаевский, остальные вопросы салемальцев будут отрабатываться позже.