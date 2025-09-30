Более 20 тонн гумпомощи отправили из Балашихи в зону СВО

Гуманитарный груз отправили защитникам Родины и детским домам в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В отправке приняли участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров и депутат Совета депутатов округа Андрей Холод.

В состав груза вошли мотоциклы, ноутбуки, буржуйки, батареи для комплексного обогрева помещений, маскировочные сети, медикаменты, одежду.

«Мы постоянно поддерживаем связь с военнослужащими и детскими домами, которым необходима помощь. Мы отправляем то, что является востребованным, нужным и то, о чем нас просят», - поделился Андрей Холод.

В городском округе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.



Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.