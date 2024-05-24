Более 20 тысяч бюджетных мест доступно в этом году в вузах и ссузах Подмосковья

За счет бюджета Московской области обучение в новом учебном году будет предоставляться в двух вузах и в 37 профессиональных образовательных организациях. Жителям региона будет доступно порядка двадцати тысяч бюджетных мест. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.

Напоминаем, что сегодня и завтра для всех школьников Подмосковья прозвучат последние звонки.

«Этот день символично завершает школьный путь и открывает перед ребятами двери во взрослую жизнь. На пороге — новые вызовы, экзамены, поступление в вузы и ссузы. Впереди — интересный и насыщенный этап жизни, полный новых возможностей и открытий», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Отмечается, что для некоторых абитуриентов предусмотрены специальные квоты, в частности для участников специальной военной операции и их детей. Спикер Мособлдумы подчеркнул, что в новом учебном году в вузах Московской области будет доступно 1 308 бюджетных мест, а по программам среднего профессионального образования — 18 860 бюджетных мест.