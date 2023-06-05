Более 20 тысяч человек в Гаити остались без крова

В результате нового наводнения как минимум 15 человек погибли, а 8 пропали. Все это – из-за дождей, которые не прекращались в субботу на Гаити, о чем пишет ФАН.

По первым данным, разрушено 1219 домов, более 23-х тысяч человек покинули свои жилища. Чиновники сообщают, что люди сейчас больше всего нуждаются в крыше над головой, еде, воде и гигиенических средствах.

Часть страны охвачена наводнениями, из-за чего может еще больше пострадать сельское хозяйство, как передает Центральный департамент. Ариэль Анри, премьер-министр, уверяет, что правительство на данный момент принимает все необходимые меры для того, чтобы удовлетворить неотложные потребности.

Гаити уже не раз сталкивалось с природными катаклизмами. По-настоящему сильный стихийный удар пришелся на август 2021 года, когда за землетрясением спустя несколько дней последовал ураган.