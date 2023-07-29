Более 200 машин встали перед Крымским мостом со стороны Тамани

Затруднения в движении по Крымскому мосту в сторону полуострова продолжаются. Сотни автолюбителей ожидают своей очереди на досмотр.

Как сообщается в соцсетях, по состоянию на 8 утра пробка составляла более 200 автомобилей. Затруднение в движении составляет не менее часа.

«08:00. В очереди со стороны Тамани находится 210 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра — около часа», — отмечается в публикации.

Сказано, что такая же обстановка Керчи находится 200 транспортных средств. наблюдается и со стороны Керчи. Там также автолюбителям предстоит провести в ожидании въезда на мост не менее часа.