Более 200 рабочих заняты строительством Хотьковской больницы в Сергиево-Посадском округе

«На сегодняшний момент мы видим, что уже летом закончим все строительно-монтажные работы, чтобы плавно перейти к пусконаладке и укомплектованию мебелью и оборудованием. Прошли по палатам, рабочие уже приступили к отделке, то есть мы видим, какими будут стены, как это все будет выглядеть», — отметил генеральный директор Дирекции заказчика капитального строительства Московской области Никита Никулин.

Подрядчик также доложил, что треть оборудования уже закуплена, и часть уже приехала в больницу. Сейчас техника ждет своего часа, когда будут готовы помещения, чтобы приступить к ее монтажу и установке. Согласно проекту, больница будет включать в себя три корпуса, в том числе амбулаторно-поликлинический, а еще один корпус будет отведен под диагностические исследования.