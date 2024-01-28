Более 200 рабочих заняты строительством Хотьковской больницы в Сергиево-Посадском округе
Фото: [Дарья Леонова]
Комиссия, состоящая из представителей Министерства строительного комплекса Московской области и Дирекции заказчика капитального строительства региона, проверила ход строительства Хотьковской больницы в Сергиево-Посадском городском округе.
«На сегодняшний момент мы видим, что уже летом закончим все строительно-монтажные работы, чтобы плавно перейти к пусконаладке и укомплектованию мебелью и оборудованием. Прошли по палатам, рабочие уже приступили к отделке, то есть мы видим, какими будут стены, как это все будет выглядеть», — отметил генеральный директор Дирекции заказчика капитального строительства Московской области Никита Никулин.
Подрядчик также доложил, что треть оборудования уже закуплена, и часть уже приехала в больницу. Сейчас техника ждет своего часа, когда будут готовы помещения, чтобы приступить к ее монтажу и установке. Согласно проекту, больница будет включать в себя три корпуса, в том числе амбулаторно-поликлинический, а еще один корпус будет отведен под диагностические исследования.
«Этот объект находится на особом контроле у губернатора Московской области Андрея Воробьева. Было пожелание от жителей, как можно быстрее построить больницу, поэтому мы делаем все, чтобы не подвести людей», — отметил генеральный директор ДЗКС Никита Никулин.