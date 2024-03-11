Более 200 торговых объектов Московской области ограничили наценки на социально значимые продукты
Более 200 торговых объектов Московской области ограничили наценки на социально значимые продукты
Это стало возможным благодаря принятию подготовленного ФАС России постановления Правительства РФ от 26.04.2023 №662*
Нормативный правовой акт предоставляет региональным органам власти возможность в случае возникновения необходимости заключать с хозяйствующими субъектами добровольные соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе на куриные яйца.
Московское областное УФАС России инициировало работу по заключению таких соглашений в регионе. Добровольные обязательства приняли на себя более 200 хозяйствующих субъектов, реализующих социально значимые продовольственные товары.
В настоящее время такие ценовые соглашения действуют в 34 регионах, а добровольные обязательства на себя приняли свыше 2200 производителей и продавцов. По мнению службы, присоединение торговых сетей и магазинов несетевой розничной торговли к таким соглашениям при условии обеспечения товара на полках магазинов позволяет стабилизировать цены на социально значимые продукты.
Справка:
*Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 №662 «О случаях допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены».