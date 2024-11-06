Более 2000 метров новых тротуаров обустроили в округе Коломна за 2024 год

В городском округе Коломна продолжают активно улучшать дороги разного назначения и заботиться о безопасности передвижения пешеходов. В 2024 году бригады обустроили более двух километров тротуаров в городе и поселениях муниципалитета.

Дорожные работы провели на разных улицах, включая и участки, где сохраняется высокая проходимость. Уложили новые маршруты для пешеходов на улицах Астахова, Красногвардейской и Пароходной в Коломне. Аналогичные работы проводили вдоль улицы Юрия Сергеева в Озерах, а также в селах Пирочи и Шкинь. Последнему в администрации уделили особое внимание, так как это одна из жемчужин округа и место притяжения православных верующих.

«Мы сделали там не только тротуар, а еще и безопасное круговое движение. В ближайшее время мы еще достроим около 300−400 метров тротуара и соединим его с региональной дорогой, на которой расположены автобусные павильоны», — добавил первый замглавы округа Денис Лубяной.

Кроме того, в Коломне уделили внимание организации дорожного движения. В этом направлении провели большие работы. Одно из важных изменений — на улице Гагарина установили светофор, а на улице Пароходной разместили дополнительную полосу для левого поворота.

Еще одним важным достижением стала работа на улице Октябрьской революции. Там разгрузили дорогу от пробок, расширив полосу для правого поворота на Окский проспект.

Проведенные за 2024 год работы по обустройству тротуаров и организации движения на автомобильных маршрутах позволили повысить безопасность и удобство для жителей округа.