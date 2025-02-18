Более 21 литра крови собрали в ходе выездной донорской акции в Талдоме

Выездная донорская акция прошла при участии более сотни жителей. Возможность сделать доброе дело появилась благодаря организаторам — Подмосковному Центру крови и медработникам Дубненской больницы. Событие прошло при поддержке администрации Талдомского округа.

Акцию провели 17 февраля на площадке Молодежного центра «Выбор». На событии собралось более ста человек, из которых 48 допустили к сдаче биоматериала. Это позволило заготовить более 21 литров крови. По закону, все доноры получили компенсацию, питание и выходной, чтобы восстановиться после процедуры.

Главный врач Игорь Давронов напомнил, что сдача крови позволит сохранить множество жизней. Акцию он назвал символом возвращения к традициям взаимопомощи. Жители округа проявили единство и общность: многие появились с друзьями, коллегами или пришли целыми семьями.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Врач-трансфузиолог Дубненской больницы Олег Бушеленков, участвовавший в организации выездной акции, выразил благодарность всем жителям, которые не остались в стороне и помогли пополнить банк крови.

Отметили, что в Талдомском округе продолжат проводить донорские акции, где поучаствовать смогут все желающие совершеннолетние граждане при условии, что соответствуют физическим и гематологическим критериям. Все это традиционно проверяют перед сдачей крови.