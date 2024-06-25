Более 21 тысячи гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье с начала сезона, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье территории обрабатывают в два этапа: когда растение активно цветет и созревает — с начала мая до середины июня и затем со второй половины июня по конец июля.

Узнать о сроках проведения обработки территорий можно на интерактивной карте. Там же можно найти контакты лиц, ответственных за проведение работ, и информацию о мерах предосторожности.

В ведомстве напомнили, что ответственность за ликвидацию борщевика на частной территории лежит на собственниках. Если владелец земли не ликвидирует сорняк на своем участке, его могут оштрафовать на сумму от пяти тысяч рублей до полутора миллионов рублей.